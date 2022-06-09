В Херсонской области планируют провести референдум по присоединению к России

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Референдум по вхождению Херсонской области в состав России запланирован на 2022 год. Об этом заявил в четверг, 9 июня, заместитель руководителя военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

— Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято, — сказал чиновник.

При этом, по словам замглавы ВГА, в настоящее время данный плебисцит не является первоочередной задачей властей региона. Так, приоритет отдается повышению социально-экономического развития, от которого будут зависеть благосостояние и качество жизни мирного населения.

Стремоусов пообещал сделать все необходимое, чтобы жители освобожденных территорий не испытывали никаких трудностей, а их жизнь была комфортной. Он заключил, что Херсонская область уже приступила к интеграции в состав России, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что жителям Херсонской области начали выдавать российские паспорта. В ближайшее время там откроется еще десять пунктов выдачи соответствующих документов.