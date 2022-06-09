Антонов назвал решения Арктического совета без России нелегитимными

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Российская сторона обеспокоена планами возобновить работу Арктического совета без ее участия. Об этом в четверг, 9 июня, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил, что РФ является действующим председателем организации, поэтому такой шаг вызывает беспокойство не только в Москве, но и во всем международном сообществе, поскольку оно должно быть заинтересовано в дальнейшем развитии этого региона. Так, Антонов прокомментировал заявление западных стран — членов Арктического совета относительно «ограниченного» возобновления деятельности организации без участия России.

По мнению посла, все решения, которые будут приняты на съезде совета без участия российских представителей, не могут иметь под собой законного основания и будут признаны нелегитимными. Они нарушают принципы организации, предусмотренные уставными документами совета, говорится в комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В конце мая посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов заявил, что арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.