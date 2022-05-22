МИД России: Арктика превращается в интернациональный театр военных действий

Фото: Минобороны РФ

Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий. Такое мнение выразил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в воскресенье, 22 мая.

— Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция, — сказал он.

По словам посла, раньше стабильность мира осуществляла политика Финляндии и Швеции о неприсоединении к военным союзам. Однако их включение в состав Организации Североатлантического договора (НАТО) может, напротив, усугубить ситуацию.

15 мая власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом.

Позже стало известно, что послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс.