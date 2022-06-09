Москвичам пообещали 28-градусную жару 9 июня

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе 9 июня свое влияние сохранит антициклон, при переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается.

Геомагнитный фон в этот день ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. Воздух в регионе прогреется до 28 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Для большинства метеозависимых людей это комфортные внешние условия. Недомогания и ухудшение самочувствия могут отмечаться у лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания и сосудистой патологией с явлениями кислородной недостаточности, что может потребовать медикаментозной поддержки, — говорится в сообщении.

8 июня научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве ожидается теплое, температура будет около или даже выше нормы, сильных осадков не ожидается.