Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Москвичам пообещали 28-градусную жару 9 июня

Егор Провоторов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Москвичам пообещали 28-градусную жару 9 июня
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В столичном регионе 9 июня свое влияние сохранит антициклон, при переменной облачности осадков в Москве и области не ожидается.

Геомагнитный фон в этот день ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. Воздух в регионе прогреется до 28 градусов выше нуля.

Ветер будет дуть юго-западный 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба при относительной влажности воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

— Для большинства метеозависимых людей это комфортные внешние условия. Недомогания и ухудшение самочувствия могут отмечаться у лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания и сосудистой патологией с явлениями кислородной недостаточности, что может потребовать медикаментозной поддержки, — говорится в сообщении.

8 июня научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето в Москве ожидается теплое, температура будет около или даже выше нормы, сильных осадков не ожидается.

Подмосковье Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Все мнения
О проекте