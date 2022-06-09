Bloomberg: Отказ Азии и Африки критиковать Россию стал провалом США

Фото: МИД РФ

Отказ ряда государств критиковать операцию России на Украине стал результатом «провала и серьезной ошибки» США и других западных стран. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg в среду, 8 июня.

Обозреватели напоминают, что некоторые страны в Африке, Южной Америке и Азии отказались от критики действий Москвы, что, по их мнению, стало серьезным просчетом Вашингтона и его партнеров. Теперь этот провал Западу придется «исправлять», передает РИА Новости.

В ходе голосования на Генассамблее ООН по спецоперации РФ от ее «осуждения» воздержались 35 государств, включая Индию, Китай и ЮАР. Журналисты считают, что сочетание поставок оружия из России, инвестиций из Китая и «пренебрежения со стороны США» показало многим странам, что союз с Вашингтоном не имеет перспектив.

Bloomberg считает эту ситуацию сложившейся всемирной тенденцией. Саммит Америк привел к новым трениям: латиноамериканские политики сопротивляются стремлению Штатов «приглашать страны по своему усмотрению». В мае фиаско потерпел саммит США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Вашингтоне.

— Многим бедствующим странам Пекин поставил вакцины от коронавируса. Россия же была и остается ключевым поставщиком оружия, а также зерна и удобрений для Индии и значительной части Африки. При этом ни Москва, ни Пекин не задают вопросов насчет свободы выборов и прав человека, — говорится в статье.

В конце мая иранские эксперты назвали причину провала западных санкций в отношении России. Икс-фактором, по их мнению, стала российская платежная система «Мир».