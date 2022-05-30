Иранские эксперты назвали причину провала западных санкций против России

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Российская платежная система «Мир» смогла предотвратить эффект от санкций, которого ожидали на Западе. Такое мнение высказали авторы иранского издания Resalat. Они считают, что заблаговременное создание и ввод в эксплуатацию локальной системы международных платежей позволил России встретить отключение от SWIFT «во всеоружии».

— Россия смогла во всеоружии встретить отключение Западом доступа к SWIFT, — те меры, осуществить которые заблаговременно не удавалось еще пока никому. Запад, вводя свои санкции, очевидно, совсем не учел этот фактор, — сказано в статье.

Аналитики полагают, что наличие локальной платежной системы «Мир» помогло смягчить последствия прекращения работы в РФ Visa и Mastercard. И именно этот фактор попросту лишил многие вводимые против Москвы санкции смысла.

Также в Иране высоко оценили решение российских властей перевести расчеты за поставки газа недружественным странам в рубли. Из-за этого Запад оказался в очень затруднительном положении.

Сергей Лавров усомнился в снятии санкций после окончания спецоперации на Украине. По мнению главы МИД РФ, в данной ситуации речь идет уже не об Украине: она просто стала для Запада своеобразной «разменной монетой». В планах этих стран, отмечает Лавров, — приложить усилия для сдерживания России, чтобы РФ не мешала утверждению однополярного мира во главе с США.