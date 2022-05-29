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Лавров усомнился в снятии санкций после окончания спецоперации

Евгений Белоусов
В мире
Лавров усомнился в снятии санкций после окончания спецоперации
Фото: МИД РФ

Введенные Западом антироссийские санкции вряд ли будут сняты после окончания специальной военной операции России на Украине. Такое мнение в воскресенье, 29 мая, высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Та скорость, с которой они (санкции — прим. «ВМ») были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты, — заявил он.

По мнению министра, в данной ситуации речь идет уже не об Украине: она просто стала для Запада своеобразной «разменной монетой». В планах этих стран, отмечает Лавров, — приложить усилия для сдерживания России, чтобы РФ не мешала утверждению однополярного мира во главе с США, передает РИА Новости.

В этот же день сообщалось, что в Евросоюзе (ЕС) не обсуждается возможное смягчение антироссийских санкций в обмен на усилия по преодолению «продовольственного кризиса».

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил в разговоре с «Вечерней Москвой», к чему приведет запрет Европы на российскую нефть. По его словам, Европа не решается ввести эмбарго в отношении российской нефти, но даже если ограничения введут, то они начнут работать только с 2023 года.

Сергей Лавров Санкции Россия
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