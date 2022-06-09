Эксперт назвал главную причину провала политики Байдена в отношении России

Фото: Twitter/Whitehouse

Политика Вашингтона в отношении антироссийских санкций провалилась по нескольким причинам, главной из которых является излишняя самонадеянность и недооценка экономических показателей России. Об этом заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев в четверг, 9 июня.

Неверные выводы относительно российской экономики Штаты распространяют среди партнеров и опираются на них сами, добавил он. Специалист рассказал, что в американских спецслужбах на зарплате есть тысячи и десятки тысяч аналитиков, которые анализировали действия Москвы и ее экономические показатели.

— И все они недооценили роль России в мировой экономике, ее влияние, — подчеркнул американист в интервью «Прайм».

По мнению Рогулева, США опирались на неподкрепленное мнение, что для полного краха РФ достаточно одного удара извне. Однако Вашингтон не учел цепочки поставок отечественных товаров, продовольствия и сырья. В отличие от американской, российская экономика носит реальный характер, поэтому просто не вписывается в концепцию экономики, к которой привыкли за океаном, уверен эксперт.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика достойно выдерживает наносимый санкциями Запада удар. По его словам, на сегодняшний день ситуация требует от экономического блока правительства особого внимания.