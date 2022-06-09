Приморский юрист подал в суд на H&M за дискриминацию по национальному признаку

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Приморский юрист Дмитрий Качан подал судебный иск к ООО «Эйч Энд Эм Хеннес Энд Мауриц» о возмещении морального вреда на сумму 700 тысяч рублей за дискриминацию по национальному признаку из-за закрытия магазинов сети H&M на территории России.

— Почему я как гражданин РФ не имею возможности приобрести товар у организации, которая не в состоянии ликвидации, простоя и банкротства, а просто объявила, что закрывает магазины на территории России в поддержку граждан Украины? Мы, обычные потребители в России, ничем не хуже и имеем право покупать одежду там, где хотим, — сказал юрист.

Таким образом специалист намерен создать прецедент и доказать, что ни одна компания не имеет права ущемлять и дискриминировать по национальному признаку. В тексте искового заявления указано, что на официальном портале интернет-магазина шведской компании есть товар с отметкой «в наличии» при указании цены в рублях, включая доставку.

При этом заказать вещь не представляется возможным — H&M указывает, что временно нельзя совершить покупку в данном регионе. В иске отмечено, что шведская корпорация ущемляет права потребителя, поскольку бренд ограничил свою деятельность только на территории России, однако не лишал покупателей возможности заказать товар онлайн, передает РИА Новости.

В начале июня появилась информация, что испанская компания Inditex, владеющая брендами одежды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho и Stradivarius, готовится отказаться от части магазинов в России.