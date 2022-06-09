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Служба занятости Москвы составила обзор летних вакансий

Араз Салехов
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Служба занятости Москвы составила обзор летних вакансий
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

В агрегированной базе центра «Моя работа» размещено более десяти тысяч вакансий на лето. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Возможности для трудоустройства летом очень широкие. В нашей агрегированной базе размещено более десяти тысяч предложений для соискателей, желающих найти подработку на лето. Сейчас мы наблюдаем расцвет внутреннего туризма. Очень нуждается в кадрах индустрия гостеприимства, сервиса и развлечений. Востребованы рабочие в сфере благоустройства территории города, — рассказал директор центра «Моя работа» Андрей Тарасов.

Так, в числе наиболее популярных вакансий находятся работники кухни и зала в кафе и ресторанах. В частности, в городе требуется более семи тысяч поваров, двух тысяч официантов и тысячи бариста.

Также среди молодого поколения востребованной является работа курьера. Более подробную информацию о вакансиях можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, в столице объявили о начале приема заявок на участие в бесплатном профориентационном проекте для подростков «Лето моей карьеры». Подростки, как уточняется, будут учиться в одной из 20 профильных школ.

До этого заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов назвал самые популярные профессии среди выпускников столичных вузов. Так, ими оказались направления экономики, юриспруденции, педагогики и информационных технологий.

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