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Более 8,7 тысячи человек получили квартиры по реновации на юго-востоке Москвы

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 8,7 тысячи человек получили квартиры по реновации на юго-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Кузьминки Карта всех событий

Переселение более 14 тысяч человек в новостройки по программе реновации происходит в настоящее время в ЮВАО. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Около двух тысяч семей — 5,3 тысячи человек — определились с новой площадью для переезда и сейчас оформляют необходимые документы. Остальные граждане продолжают осматривать предложенные квартиры, — сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что около 8,7 тысячи горожан уже переехали в новые квартиры. Новостройки появились в Кузьминках, Люблине и Текстильщиках, а также в Нижегородском, Южнопортовом и Рязанском районах.

Гаман добавил, что почти треть переселений на юго-востоке города приходится на район Люблино. Там новоселье справили три тысячи горожан, а следом идут районы Кузьминки и Рязанский. Новые квартиры в них получили 2,5 и 2,2 тысячи человек соответственно, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о строительстве 130 домов по программе реновации на месте снесенного жилья во всех округах столицы. Глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что лидером по количеству строящегося и проектируемого жилья на месте сносимых домов стал Восточный административный округ.

Москва Реновация Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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