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«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области до 22 июня

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области до 22 июня
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Власти Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности в регионе до 22 июня. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

— Наши правоохранительные органы и спецслужбы почти два месяца работают в усиленном режиме. «Желтый» уровень террористической опасности уже помог им не допустить теракт на майских праздниках, — написал Старовойт в Telegram-канале.

До этого в Курской области, которая граничит с территорией Украины, усилили меры безопасности. В регион направили дополнительное вооружение и военных.

Решение об укреплении безопасности региона принял глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Старовойт также рассказал, что в область направили артиллерийские и ракетные установки.

В апреле ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. В результате инцидента пострадали семь человек, включая ребенка и беременную женщину. Как позже сообщили в Минздраве, пострадавшая при инциденте беременная женщина находилась после инцидента в удовлетворительном состоянии.

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