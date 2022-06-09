Ракова: Для пациентов с опухолями костей создали новые алгоритмы оказания помощи

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Новые алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразованиями костей и мягких тканей начали применять в столице. Об этом в четверг, 9 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы создали четкий алгоритм сопровождения пациентов — от диагностики в центре амбулаторной онкологической помощи до завершения хирургического или лекарственного лечения. В новой логистике оказания помощи учтены различные ситуации, чтобы помощь горожанам с подозрением на этот сложный и редкий диагноз оказывалась быстрее и качественнее, — сказала представитель мэрии.

Она напомнила, что в системе городского здравоохранения в прошлом году заработал первый специализированный центр опухолей костей и мягких тканей при Онкологической больнице № 62. Ракова уточнила, что создание подобной инициативы в одной клинике позволило выстроить целую систему взаимодействия центра с другими городскими стационарами.

В частности, столичные медики стали быстрее выявлять пациентов с подозрением на рак костей. Новые правила устанавливают сроки консультаций, консилиумов, дополнительных исследований и лечения.

В случае подтверждения заболевания пациент в течение одного дня получает электронное направление на консультацию к врачу-онкологу центра опухолей костей и мягких тканей, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ракова сообщила, что за месяц работы павильонов «Здоровая Москва» их услугами воспользовались 60 тысяч человек — это около трех тысяч каждый день. При этом на бесплатные дополнительные обследования направили более 90 процентов человек.