Более 120 мероприятий пройдет на городских площадках Москвы в День России

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Сущёвская улица, 14 Карта всех событий

Столичные учреждения культуры подготовили праздничную программу в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 9 июня.

— Горожане смогут поучаствовать в экскурсиях и творческих занятиях, посетить концерты классической музыки и увидеть выступления фольклорных коллективов, побывать на показах фильмов разных лет, — говорится в сообщении.

Первые культурные события запланированы на 10 июня. Так, в Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова пройдет концерт классической музыки.

При этом сотрудники библиотеки № 97 проведут занятие «Народное творчество. Тряпичная кукла». Кроме того, 12 июня мемориальный музей А. Н. Скрябина подготовит для жителей столицы пешеходную экскурсию «Скрябинский Арбат», а Музей космонавтики проведет лекцию, где расскажут об истории освоения космоса.

Уточняется, что всего подготовлено более 120 мероприятий. Большинство из них можно посетить бесплатно, а на некоторые понадобится предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что 12 июня состоится шестой Всероссийский фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Он пройдет на Поклонной горе в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.».