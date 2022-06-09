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Более 120 мероприятий пройдет на городских площадках Москвы в День России

Александр Афонин
Город
Более 120 мероприятий пройдет на городских площадках Москвы в День России
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Сущёвская улица, 14 Карта всех событий

Столичные учреждения культуры подготовили праздничную программу в честь Дня России. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 9 июня.

— Горожане смогут поучаствовать в экскурсиях и творческих занятиях, посетить концерты классической музыки и увидеть выступления фольклорных коллективов, побывать на показах фильмов разных лет, — говорится в сообщении.

Первые культурные события запланированы на 10 июня. Так, в Библиотеке искусств имени А. П. Боголюбова пройдет концерт классической музыки.

При этом сотрудники библиотеки № 97 проведут занятие «Народное творчество. Тряпичная кукла». Кроме того, 12 июня мемориальный музей А. Н. Скрябина подготовит для жителей столицы пешеходную экскурсию «Скрябинский Арбат», а Музей космонавтики проведет лекцию, где расскажут об истории освоения космоса.

Уточняется, что всего подготовлено более 120 мероприятий. Большинство из них можно посетить бесплатно, а на некоторые понадобится предварительная регистрация, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что 12 июня состоится шестой Всероссийский фестиваль гостеприимства «Самоварфест». Он пройдет на Поклонной горе в филиале Музея Победы «Г.О.Р.А.».

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