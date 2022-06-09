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Инвестиции в экономику Москвы превысили 700 миллиардов рублей с начала года

Араз Салехов
Город
Инвестиции в экономику Москвы превысили 700 миллиардов рублей с начала года
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Более 700 миллиардов рублей вложили в столичную экономику с января по март 2022 года, что на 4,8 процента выше аналогичного показателя прошлого года. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Согласно данным Мосстата, инвестиции в основной капитал Москвы в первом квартале 2022 года составили 713 миллиардов рублей, что на 4,8 процента превышает показатели прошлого года. На долю столицы приходится 17,8 процента общероссийского объема вложений. По статистике, больше всего средств московские компании инвестируют в машины и оборудование — 37,6 процента общего объема инвестиций в основной капитал, — сказал представитель мэрии.

Он добавил, что наибольшая доля вложенных средств была направлена на строительство зданий и сооружений, а также на благоустройство земель — 29,7 процента. В строительство жилых зданий и помещений вложили 16,4 процента, а в создание объектов интеллектуальной собственности — 14,9 процента, передает слова Ефимова официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно об увеличении объема инвестиций в основные средства, которые идут на расширение и модернизацию производственных площадок. В частности, столичные производители строительных материалов увеличили объем таких инвестиций в 4,4 раза — до 2,2 миллиарда рублей в 2021 году.

Помимо этого, Ефимов рассказал, что накопленный объем инвестиций Азербайджана в столичную экономику увеличился почти в четыре раза за пять лет. Так, на 1 октября 2021 года он составил 467 миллионов долларов.

Инвестиции Владимир Ефимов Москва
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