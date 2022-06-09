Ученые назвали два фрукта, которые способствуют развитию диабета

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Эксперты портала Diabetes.co.uk назвали два фрукта, которые содержат гораздо больше сахара, чем остальные продукты.

— Во фруктах содержится большое количество природных сахаров, а содержание углеводов в них обычно выше, чем в некрахмалистых овощах. К примеру, в бананах и апельсинах больше сахара, чем в ягодах и менее сладких фруктах, — отметили специалисты.

По их словам, при употреблении бананов и апельсинов возникают высокие скачки глюкозы, которые несут угрозу для организма и способствуют развитию диабета. Однако следует придерживаться четкой грани между сдерживающими ограничениями и полном исключении этих продуктов из пищи.

Фрукты служат одним из основных источников витамина С, который оздоравливает каждую клетку организма. Рекомендуется употреблять не менее пяти порций овощей и фруктов в сутки, а сладкие десерты стоит заменить на полезные продукты, передает Пятый канал.

До этого кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, в чем заключается опасность диабета. По словам специалиста, основной удар избыточная глюкоза в крови наносит по сосудистой системе.