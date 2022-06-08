Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Врач рассказал, в чем состоит главная опасность диабета

Ирина Игнатенко
Общество
Врач рассказал, в чем состоит главная опасность диабета
Фото: depositphotos

Кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, в чем заключается опасность такого заболевания как диабет.

Как пояснил специалист, основной удар избыточная глюкоза, плавающая в крови, наносит по сосудистой системеи в первую очередь по капиллярам, приводя к капилляропатии. Данный процесс является предвестником ретинопатия (диабетическая слепота), поскольку в сетчатке очень тонкая капиллярная сеть. Кроме того, страдают нижние конечности, сначала теряя чувствительность, а потом поражаясь гангреной, поэтому диабетикам часто ампутируют ступни и ноги.

Кроме того, в запущенных случаях у диабетиков отказывают почки, так как лишний сахар организм пытается выводить с мочой, что приводит к нефропатии.

Врач добавил, что если повреждены нервы, управляющие сердцем, начинаются проблемы с миокардом — сердечный ритм будет неровным, передает издание argumenti.ru.

Регулярное употребление магазинного кваса грозит развитием диабета, а также преждевременным старением. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Она пояснила, что в состав покупного напитка входит много сахара, что особенно опасно для организма, передает ФАН.

В некоторых пищевых изделиях содержится фруктоза, которая при переизбытке в организме может пагубно влиять на здоровье. Врач-эндокринолог Наталья Либеранская составила список таких продуктов и рассказала об их особенностях

Врачи сахарный диабет диабет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Так будет всегда

Сергей Ерохин
Сергей Ерохин

Быть полезными своей стране

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Поддерживать образ бесполезно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Да, мокша, татаро-угро-финны

Все мнения
О проекте