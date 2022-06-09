Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением 9 июня

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Затрудненное движение автомобилей ожидается в вечернее время суток 9 июня на некоторых дорогах Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценил загруженность городских дорог в пиковое время от семи до восьми баллов. Так, на данный момент движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, с обеих сторон Третьего транспортного кольца (ТТК) и на МКАД, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого сообщалось, что с 25 июня водителям такси ограничат проезд на участке выделенной полосы Пролетарского проспекта от Кавказского бульвара до улицы Кантемировской. Это произойдет в связи с большим количеством автомобилей такси у станции метро «Кантемировская», не позволяющим проехать автобусам к своим остановкам.

Также стало известно, что в обновленных электробусах города увеличат и сделают ярче указатели маршрута. Помимо этого, усовершенствуют заряд новой батареи, который позволит проезжать 80–90 километров, а также улучшат напольное покрытие транспортных средств.