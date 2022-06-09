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Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл бизнес в России

Полина Долганова
Экономика
Японский производитель станков DMG Mori Seiki закрыл бизнес в России
Фото: Unsplash

Японская компания DMG Mori Seiki, которая занимается производством оборудования для автомобилей, сообщила об уходе с российского рынка. Об этом в четверг, 9 июня, заявил глава корпорации Масахико Мори.

По его словам, DMG Mori Seiki закрыла свой сборочный завод, который располагается в Ульяновске, а также распустила представительство в Москве. Уточняется, что в общей сложности компания попрощалась с 270 сотрудниками.

Мори отметил, что соответствующее решение было принято из-за опасений попасть под санкции против России. Он подытожил, что организация должна следовать указаниям со стороны Германии, Японии и США, передает ТАСС.

Некоторые западные страны и их компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

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