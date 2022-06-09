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Эксперт рассказал, какие овощи и фрукты содержат много нитратов

Александр Афонин

Сюжет: 

Еда
Общество
Эксперт рассказал, какие овощи и фрукты содержат много нитратов
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Профессор Михаил Кутушов назвал продукты, которые могут оказаться токсичными из-за высоких доз нитратов.

Эксперт пояснил, что под словом «нитраты» подразумеваются соли азотной кислоты. Это соединения, которые обеспечивают растениям рост и развитие.

При этом их чрезмерное количество опасно для здоровья человека. По словам Кутушова, сок, мякоть овощей и фруктов могут накапливать высокие концентрации химии.

Это может быть вызвано щедрой обработкой нитратами будущего урожая. Наибольший уровень опасных солей может содержаться в плодах, которые продаются не в сезон — например, в свекле, листовом салате, петрушке, зеленом луке, укропе, редисе и так далее.

Эксперт посоветовал не давать ранних фруктов и ягод детям, так же как и тепличных плодов. Кроме того, для детей лучше очищать их от кожуры, верхушек и хвостиков, передает «МедикФорум».

Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, на какие июньские плоды стоит обратить особое внимание. По словам специалиста, к ранним летним культурам относят черешню, клубнику, вишню и красную смородину.

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