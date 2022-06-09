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Байден заявил, что высокая инфляция в США является «проклятьем»

Полина Долганова
В мире
Байден заявил, что высокая инфляция в США является «проклятьем»
Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден заявил, что бьющая рекорды инфляция в стране является «проклятьем».

— Инфляция — это проклятье нашего существования, — сказал глава государства.

Соответствующее заявление он сделал в эфире шоу Джимми Киммела. Лидер добавил, что активнее всего в США растут цены на бензин и еду.

Ведущий программы, в свою очередь, посоветовал президенту поправить показатели инфляции фломастером, который можно позаимствовать у бывшего американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.

До этого телеведущий Стюарт Варни заявил, что американцы из-за роста цен начинают погружаться в пессимизм, потому как от них ускользает идея «американской мечты». По его словам, в настоящее время граждане Америки испытывают страх и недовольство. Журналист добавил, что, согласно данным The Wall Street Journal, 38 процентов опрошенных недовольны своей жизнью.

Недавно рейтинг одобрения Байдена достиг рекордно низких показателей в 36 процентов из-за инфляции в США. По данным опроса, 59 процентов граждан Америки не довольны президентством Байдена.

Инфляция Джо Байден США
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