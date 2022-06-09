Синоптик назвал температуру, которая вызывает климатический стресс летом

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Температура воздуха выше 27 градусов может быть вредна для здоровья. Об этом заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В среднем любая температура выше плюс 27 градусов вызывает климатический стресс. Хотя с учетом физиологических особенностей каждого человека это значение может варьироваться, — сказал метеоролог.

По словам синоптика, для организма человека хорошо подходит летняя погода, характерная для большей части территории Европейской России. Он уточнил, что идеальная температура в районе Петрозаводска составляет 20 градусов, а в низовьях Дона — 25 градусов.

Тишковец добавил, что для желающих отдохнуть в одном из регионов Европейской России лучше всего запланировать отпуск на июль, передает радио Sputnik.

До этого Тишковец пообещал россиянам «медовое» лето. По его словам, показатели температуры будут близки к климатической норме.

При этом особенно тепло будет на Кубани, в Крыму, на Кавказе и на Русском Севере. В Центральной России купаться можно будет с середины июня.