Жители Ставропольского края оборудовали нарколабораторию в Подмосковье

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Двое жителей Ставропольского края организовали лабораторию по производству наркотиков в строительной бытовке в подмосковной деревне Кромино. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, правоохранители задержали мужчин в самой нарколаборатории. Во время обысков в строительной бытовке силовики нашли лабораторное оборудование, 12 пластиковых канистр с химическими реагентами, емкость с вязкой жидкостью красного цвета и средства индивидуальной защиты, а также более 0,5 килограмма мефедрона.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Все подозреваемые заключены под стражу, уточнила Петрова.

Также стало известно, что москвич организовал лабораторию по производству наркотиков на даче в Наро-Фоминском городском округе. В ходе обыска у мужчины изъяли оборудование и сырье, а также более двух килограммов готового вещества — мефедрона.