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Российские вузы подготовились к старту приемной кампании 2022 года

Полина Долганова
Общество
Российские вузы подготовились к старту приемной кампании 2022 года
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Вузы в России подготовились к старту приемной кампании. Об этом в четверг, 9 июня, сообщили в пресс-службе правительства.

Так, в 2022 году на бюджет смогут поступить свыше 64 процентов выпускников школ. Для них в высших учебных заведениях организовано более 588 тысяч мест.

В кабмине уточнили, что упор в текущем году делается на инженерные специальности. Уточняется, что для таких абитуриентов подготовлено около 245 тысяч мест, передает РИА Новости.

8 июня в пресс-службе Рособрнадзора сообщили, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сохранится при отказе от Болонской образовательной системы и переходе к новой. В ведомстве также подчеркнули, что ЕГЭ никогда не являлся частью Болонской системы, поэтому отказ от нее никак на сам госэкзамен не повлияет.

Уточняется, что национальные экзамены существуют во многих странах, а ЕГЭ является среди них одним из наиболее открытых. Так, именно благодаря госэкзамену, удалось ликвидировать имевшийся раньше разрыв между школьной программой и программой вузовских вступительных экзаменов.

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