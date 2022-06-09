Загрутдинов: Началось благоустройство территории строящейся школы в Бескудникове

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6 микрорайон бескудниково, корпус 16 Карта всех событий

Специалисты начали работы по благоустройству территории строящейся школы в шестом микрорайоне столичного района Бескудниковский. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 9 июня.

— Началось благоустройство территории строящейся школы в шестом микрорайоне района Бескудниковский. Возведение монолитных железобетонных конструкций здания школы выполнено полностью. Ведутся отделочные работы и монтаж оборудования, — отметил Загрутдинов.

По его словам, строящаяся школа рассчитана на 550 учащихся. Центром как внешней, так и внутренней планировки здания станет выступающий цилиндрический объем актового зала на 330 зрительских мест. В новом корпусе также оборудуют три IT-полигона, кабинеты физики, химии и биологии.

На прилегающей территории специалисты разместят игровые и спортивную площадки и площадь для торжественных мероприятий. Ввести здание в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.

До этого Загрутдинов заявил, что на данный момент специалисты в Москве занимаются строительством 33 объектов образования.