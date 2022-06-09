Путин заявил, что на долю России выпало «возвращать и укреплять» территории

Фото: Администрация президента РФ

На долю первого российского императора Петра Великого выпало «возвращать и укреплять» территории государство. Та же миссия сейчас и современной России. Такое мнение в четверг, 9 июня, высказал президент РФ Владимир Путин.

— Судя по всему, на нашу долю тоже выпало возвращать и укреплять, и если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят, — заявил глава государства.

Об этом Путин рассказал на встрече с молодыми предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики.

По словам президента, когда Петр I заложил Санкт-Петербург, эту территорию остальные страны признавали за Швецией, а не за Российской империей, передает РИА Новости.

Днем ранее помощник президента Владимир Мединский заявил, что территория современной России со времен Российской империи уменьшилась «не навсегда».

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко объявила о начале подготовки к референдуму о вхождении города в состав России. Кроме того, недавно сообщалось, что на территории Херсонской области также будет проведен референдум о вхождении региона в состав России.