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Житель столицы незаконно хранил оружие и боеприпасы в коммуналке

Елена Самойлова
Происшествия
Житель столицы незаконно хранил оружие и боеприпасы в коммуналке
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект Карта всех событий

Мужчина незаконно хранил дома оружие и боеприпасы. Об этом во вторник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию поступила информация, что 41-летний житель столицы хранит оружие в коммунальной квартире на Рязанском проспекте.

Приехав на адрес, сотрудники МВД обнаружили и изъяли пистолет, изготовленный промышленным способом калибром 7,65 миллиметра и 56 патронов различного калибра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

26 мая стало известно о том, что еще один житель столицы самостоятельно изготовил оружие и хранил боеприпасы в квартире.

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