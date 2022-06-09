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Подмосковный бухгалтер похитила более миллиона рублей из госбюджета

Елена Самойлова
Происшествия
Подмосковный бухгалтер похитила более миллиона рублей из госбюджета
Фото: https://pixabay.com
Россия, Московская область, Протвино Карта всех событий

Бухгалтер из подмосковного Протвина похитила более миллиона рублей бюджетных средств. Об этом в четверг, 9 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным ведомства, с января по апрель 2021 года главный бухгалтер Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления образования городского округа Протвино» похитила у организации более миллиона рублей.

Эти деньги были выделены администрацией города центру дополнительного образования «Детская школа искусств» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности.

В должностные обязанности женщины входило начисление заработной платы сотрудникам нескольких дошкольных учреждений, в том чисел и ДШИ. Бухгалтер имела доступ к специализированным программам и знала о суммах зарплат сотрудников ДШИ. Она организовала схему хищения денег путем завышения этих сумм и оформления фальшивых документов, после согласования которых средства перечислялись на лицевой счет ДШИ, а оттуда — на ее личные счета.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы условно.

До этого сообщалось об адвокате, который вымогал у подзащитного 5,5 миллиона рублей за «нужное» решение суда.

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