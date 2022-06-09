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Собянин рассказал, как школьникам с пользой провести летние каникулы

Георгий Соланович
Город
Собянин рассказал, как школьникам с пользой провести летние каникулы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Столичные школьники в рамках проекта «ТехноЛето» могут посетить около 50 площадок, где все лето будут реализовываться образовательные программы с участием вузов и технопарков. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 9 июня.

— Одна из них (площадок — прим. «ВМ») — в детском технопарке «SuperFood Технологии» при Московском университете пищевых производств. Пожалуй, это самый «вкусный» технопарк. Здесь потрясающие запахи шоколада и карамели. Ребята экспериментируют с новыми блюдами, выращивают зелень на сити-фермах. Полученные навыки точно будут полезными. Рестораторы, кондитеры, биотехнологи — все востребованы, — написал глава города в своем Telegram-канале.

До этого Собянин поручил расширить летние образовательные программы в детских технопарках. Школьники будут обучаться базовым инженерно-техническим навыкам, а также расширят свой кругозор в области высоких технологий. Ожидается, что в проекте примут участие более десяти тысяч школьников. Записаться на образовательную программу можно будет с 20 июня.

Образование Дети Сергей Собянин
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