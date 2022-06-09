Названы женские имена, обладательницы которых неравнодушны к алкоголю

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Алкоголизм затрагивает не только мужчин, но и женщин. Обладательницы некоторых женских имен чаще других склонны к пагубному пристрастию.

Елизавета

Девушки с таким именем часто считают, что могут избавиться от алкогольной зависимости еще в самом начале, однако именно эта излишняя самоуверенность может подвести к точке невозврата. Еще один фактор, который может превратить Лизу в зависимую от алкоголя, — разбитое сердце. Такие девушки плохо переносят предательство и часто топят моральную боль в стакане.

Яна

Яна чаще всего любит выпить без особого повода, оправдываясь приятным вкусом напитков. На самом деле причиной такого «увлечения» могут стать проблемы с ментальным здоровьем. Так, нередко психика обладательниц этого имени с детства слабая и неустойчивая. Если, будучи взрослыми, они столкнутся с сильным потрясением, депрессией или выгоранием, то, вероятнее всего, начнут много пить.

Юлиана

Причина алкоголизма Юлианы — скука. Растраченные амбиции и нереализованность сильно ударят по женщине с этим именем, заставив искать развлечения в пьяном угаре. При этом они трудоголики и карьеристки, если Юлианы не добиваются высокого положения в обществе, то они начинают пить от тоски и скуки.

Лариса

Носительница имени Лариса рискует стать алкоголичкой из-за слабости перед искушениями. Она часто не обращает внимание на собственное здоровье, поэтому может не заметить первые стадии алкоголизма. Но если рядом с ней будет верный и любящий мужчина, то катастрофы можно избежать, передает LIFE.

До этого эксперты составили топ-4 женских имен, обладательницы которых способны испортить жизнь мужьям, даже не прилагая к этому никаких усилий. Так, жизнь с Екатериной наполнена ловушками и опасностями. Она убеждена, что знает, как правильно поступить в любой ситуации. Эта женщина будет во всем контролировать партнера, постоянно нарушая его личные границы, чем часто злит мужчину.