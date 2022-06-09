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Весенняя сессия Мосгордумы прошла продуктивно

Алексей Хорошилов
Общество
Весенняя сессия Мосгордумы прошла продуктивно
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

9 июня председатель Мосгордумы Алексей Шапошников подвел итоги работы столичного парламента в весеннюю сессию.

Мосгордума в период весенней сессии возобновила очные заседания — в пандемию они проходили онлайн. Депутаты провели семь заседаний Думы, рассмотрели 52 вопроса, приняли 80 различных документов.

В числе наиболее важных законов Алексей Шапошников в первую очередь отметил принятые на последнем заседании изменения в Кодекс об административных правонарушениях Москвы.

— Эти изменения связаны с так называемым законом о тишине. Мосгордума определила орган исполнительной власти, к чьим полномочиям будет относиться решение данного вопроса. Также в законе существует переходная форма — он начинает действовать с момента заключения соглашения между правительством Москвы и МВД, — сказал Шапошников.

В этом году учредили два почетных звания для работников IT и связи, а также работников туристической отрасли Москвы.

— Если бы не наши айтишники, что бы мы делали в период пандемии? А наша туристическая отрасль продолжает работать и приносить городу прибыль в условиях санкций и международного давления, — сказал Алексей Шапошников.

Реализация инициированной Мосгордумой программы «Памяти Московского народного ополчения» продолжается. Алексей Шапошников напомнил, что 3 июля стартуют съемки фильма, посвященного ополчению. Дата выбрана не случайно: в этот день в 1941 году Сталин обратился к советскому народу с призывом объединиться перед лицом наступающей фашистской Германии.

В Москве установили памятники всем дивизиям Московского народного ополчения.

— Однако нам не хочется, чтобы памятник стал «немым» камнем. У нас есть идея — постараться около каждого памятника, пользуясь современными технологиями, установить большие антивандальные экраны, на которых мы можем показывать исторические кадры, фотографии, боевой путь дивизии, исторические документы, — рассказал председатель Мосгордумы.

Также Алексей Шапошников напомнил, что в этом году в Москве пройдут выборы муниципальных депутатов, на которых вновь применят дистанционное электронное голосование. В этом году электронных избирателей ждет несколько новшеств. Во-первых, регистрироваться заранее на ДЭГ не нужно — решение о формате голосования можно принять непосредственно в день выборов.

Во-вторых, система ДЭГ позволяет вести электронный реестр избирателей, сформированный на базе портала mos.ru, где зарегистрированы более шести миллионов избирателей. У каждой участковой избирательной комиссии будет планшет с доступом к реестру. Это позволит сразу увидеть, проголосовал ли человек, пришедший на участок, дистанционно, и избежать фактов двойного голосования.

Также на участках будут использовать устройства, сканирующие паспорт и сопоставляющие данные с реестром.

КСТАТИ

За период весенней сессии в Московскую городскую думу поступило около 9,5 тысячи обращений граждан. Самыми популярными темами обращений стали деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, ЖКХ и благоустройство, вопросы военнослужащих и военнообязанных. Все обращения столичные парламентарии рассмотрели. Для решения поднятых гражданами вопросов направили 3735 писем в органы государственной власти Москвы и федеральные органы государственной власти.

Мосгордума Алексей Шапошников весна
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