Около 36 тысяч человек в Москве привились от клещевого энцефалита с начала года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Почти 36 тысяч человек в Москве сделали прививку от клещевого энцефалита с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по столице (Роспотребнадзор) в четверг, 9 июня.

— В этом сезоне с 1 января 2022 года против клещевого вирусного энцефалита привито 35 тысяч 760 человек, из них — 12 тысяч 395 детей, что превышает данные по привитым лицам за аналогичный период 2020 и 2021 годов, — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что обращаемость в столичные медучреждения по вопросам укусов клещей с начала года не превышает среднемноголетних значений, отметили в ведомстве.

Летний сезон в разгаре, и именно на этот период приходится основное число укусов клещей. Несмотря на то что проблема возникает из года в год, не все знают, что нужно предпринять, если насекомое укусило вас или ваших близких. Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, доктор медицинских наук, профессор, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, куда нужно обратиться, чтобы получить помощь.