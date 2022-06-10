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Эндокринолог назвала симптомы заболевания щитовидной железы

Юлия Курганова
Общество
Эндокринолог назвала симптомы заболевания щитовидной железы
Фото: depositphotos

Утомляемость и слабость могут указывать на заболевания щитовидной железы. Об этом сообщила эндокринолог Надежда Собаева.

— Гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы. Симптомами в данном случае могут быть общая слабость, повышенная утомляемость, сонливость, снижение памяти, замедление речи, депрессия, отеки на лице, запоры, дискинезия желчных путей, нарушение менструального цикла у женщин, бесплодие, — рассказала она.

Также, по словам врача, о гипотиреозе могут говорить выпадение и потускнение волос, ломкость ногтей и сухость кожи.

Тахикардия и нарушения ритма сердца иногда свидетельствуют о диффузном токсическом зобе, когда щитовидка начинает вырабатывать больше гормонов.

— Также отмечается похудение на фоне повышенного аппетита, общая и мышечная слабость, выраженная потливость, чувство жара, психическая лабильность: эпизоды агрессивности, возбуждения, плаксивости, — добавила Собаева.

Эндокринолог отметила, что из-за неочевидности симптомов многие пациенты списывают плохое самочувствие на стресс, поэтому важно не заниматься самолечением и пройти медобследование, сообщает «Газета.Ru».

Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала о том, откуда появляются отеки и как с ними бороться. Она рассказала, что первая и самая распространенная причина отеков — нарушение функции щитовидной железы, то есть, гипотериоз.

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