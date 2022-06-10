Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

В офисе Зеленского сообщили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

Юлия Курганова
В мире
В офисе Зеленского сообщили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми
Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает служба ВВС.

Он назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями России и Украины. Подоляк отметил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, по его словам, Украине необходимо до 300 реактивных систем, сообщает ТАСС.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными. Он также признал за Россией ощутимое преимущество на поле боя.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко также рассказал, что украинские войска несут очень большие потери в боях с российскими подразделениями на Николаевском направлении. Наибольший урон наносится дальнобойной артиллерией.

Украина офис Зеленского Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Запад не способен вырастить специалистов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Для всех зверей не хватит «Зоопарков»

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как много начинается с Пушкина

Александра Александрова
Александра Александрова

Создаем новые рабочие места

Михаил Гончаров
Михаил Гончаров

Рестораны появятся везде

Все мнения
О проекте