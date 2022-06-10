В офисе Зеленского сообщили, что Украина теряет в день от 100 до 200 военных убитыми

Фото: Cкриншот с видео YouTube-канала 2chTV ДвачТВ

Украина теряет в день от 100 до 200 военнослужащих убитыми. Об этом в четверг, 9 июня, рассказал советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает служба ВВС.

Он назвал одной из главных причин больших потерь отсутствие паритета между возможностями России и Украины. Подоляк отметил, что Киеву нужны от Запада сотни артиллерийских систем. В частности, по его словам, Украине необходимо до 300 реактивных систем, сообщает ТАСС.

9 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что потери Украины составляют в день до 100 военнослужащих убитыми и до 500 ранеными. Он также признал за Россией ощутимое преимущество на поле боя.

До этого депутат Верховной рады Роман Костенко также рассказал, что украинские войска несут очень большие потери в боях с российскими подразделениями на Николаевском направлении. Наибольший урон наносится дальнобойной артиллерией.