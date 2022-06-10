Более 25 процентов россиян планируют посетить Петербург в июньские праздники

Фото: gov.spb.ru

Санкт-Петербург стал самым популярным направлением среди российских туристов, планирующих отправиться в путешествие в июньские праздники. На это указали результаты исследования, проведенного аналитиками сервиса OneTwoTrip.

Сообщается, что 26 процентов россиян планируют провести июньские праздники в Северной столице. Второе место рейтинга досталось столице. Москву для посещения выбрали 13 процентов россиян. Замыкает тройку наиболее популярных направлений Сочи — пять процентов голосов.

Также многие россияне выбрали Казань и Калининград.

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция (13 процентов голосов), Италия (12 процентов голосов) и Белоруссия (10 процентов голосов), передает Nation News.

Ранее россиянам рассказали о плюсах летнего отдыха в Сочи.