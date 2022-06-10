Обвиняемый в изнасиловании девушки на юге Москвы предстанет перед судом

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Россия, Москва, улица Академика Миллионщикова Карта всех событий

Следственный комитет ходатайствует об аресте обвиняемого в изнасиловании девушки на юге Москвы. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Мужчина обвиняется в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней девушки.

По словам представителя ведомства, 7 июня мужчина, находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Академика Миллионщиков, напал на 17-летнюю девушку и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Напомним, что 6 июня Симоновская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 22-летнего приезжего из стран ближнего зарубежья, который попытался изнасиловать девушку в лифте жилого дома на юге столицы.