Центробанк изучает введение рядом банков комиссий по валютным счетам

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центробанк изучает факт введения банками комиссий по валютным счетам и готовится принять соответствующие меры, если таковые потребуются. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили на сайте Банка России.

— Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов, — отметили в ЦБ.

«Тинькофф Банк» с 23 июня введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте. В финансовой организации рассказали, что эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции «Тинькофф Банка».

Уточняется, что стоимость обслуживания счетов в американской, европейской и шведской валюте при балансе более тысячи условных единиц будет составлять один процент ежемесячно.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», что делать с евро и долларами в данной ситуации. По его словам, в первую очередь важно определиться, для каких целей вкладчикам нужна иностранная валюта.