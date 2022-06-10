ДТП с участием электровелосипеда произошло на севере Москвы

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Россия, Москва, Коптевская улица, 26к3 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Коптевской улице в районе дома 26, к. 3, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда, — говорится в сообщении дептранса.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Движение на дороге не затруднено.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что на месте ДТП работают оперативные службы города.

Накануне два легковых автомобиля столкнулись на Хорошевской эстакаде. ДТП можно объехать по Краснопресненскому путепроводу.