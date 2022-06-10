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Сергунина: Посвященный народным орнаментам арт-проект открывается в парке «Зарядье» ко Дню России

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Посвященный народным орнаментам арт-проект открывается в парке «Зарядье» ко Дню России
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В столичном парке «Зарядье» ко Дню России стартует арт-проект «УЗОРУ», посвященный орнаментам разных регионов и народов страны. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— В парке появилось больше 40 различных узоров. Масштабные панно разместились на входе в павильон «Медиацентр», на площади и лестнице, ведущей к подземному музею. А в ландшафтных зонах установлены декоративные светящиеся шары с элементами аутентичных орнаментов, — рассказал она.

По словам Сергуниной, к открытию проекта был создан специальный сайт, на котором есть информация о каждом из выбранных узоров. Гости парка смогут узнать, где и когда появился тот или иной орнамент, с какой техникой декоративно-прикладного искусства он связан и какой смысл был вложен в рисунок.

Так, самый крупный узор находится у медиацентра. Его площадь достигает 1,5 тысячи квадратных метров. Панно состоит из 16 фрагментов орнаментов со всей России.

Как отметил директор парка Иван Демидов, за каждым орнаментом стоят неизвестные нам авторы, те, кто создавал сам портрет эпохи. Проект создан в партнерстве с цифровой библиотекой «Орнамика», которая насчитывает более 15 тысяч узоров народов России и мира.

12 июня отмечается День России. В этом году с момента подписания Декларации о государственном суверенитете РСФСР исполняется 32 года. Заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов рассказал «Вечерке», как город собирается встретить эту дату.

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