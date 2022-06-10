Почти килограмм наркотика изъято у водителя в Новой Москве

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Мужчина вез в автомобиле из Новой Москвы почти килограмм «синтетики». Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 44-летний мужчина. При осмотре салона под передним сиденьем был обнаружен сверток с неизвестным веществом внутри.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является производным N-метилэфедроном массой 999,8 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант заключен под стражу.

27 мая стало известно, что москвич организовал лабораторию по производству наркотиков на даче в Наро-Фоминском городском округе. В ходе обыска у мужчины изъяли оборудование и сырье, а также более двух килограммов готового вещества — мефедрона.