Диетолог Дюваль развеяла главный миф о похудении

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Правда ли, что острая еда помогает похудеть и какие продукты следует употреблять в пищу, чтобы сбросить лишний вес, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

По мнению врача, не стоит в изобилии есть острую пищу, чтобы похудеть, потому что это дает нагрузку на желудок. Острая пища может спровоцировать обострение хронических заболеваний.

— Если говорить о людях, живущих в нашем регионе, которые вдруг решают похудеть с помощью острой пищи, то, скорее всего, они заработают себе гастрит таким образом, — отметила она в комментарии Nation News.

Чтобы избавиться от лишнего веса, нужно исключать из рациона простые углеводы: это хлебобулочные изделия, фастфуд. Злаки нужно употреблять в ограниченном количестве. По словам диетолога, не стоит полностью исключать крупы из рациона, но достаточно употреблять 200–300 граммов в день в первой половине дня.

Также в рационе должны присутствовать овощи и фрукты, белковая пища.

Темные ягоды, крестоцветные овощи, зеленый чай, специи и продукты, которые содержат витамин C, бета-каротин и ликопин, помогают в профилактике онкологии. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.