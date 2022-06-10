Объем выручки резидентов особых экономических зон Подмосковья вырос в 2022 году

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Около 14 миллиардов рублей составил объем выручки резидентов особых экономических зон Московской области в первом квартале текущего года, что на 62 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщили РИАМО в пресс-службе Мининвеста региона.

Основная доля выручки приходится на компании, осуществляющие производство СВЧ-приборов и устройств, фармацевтической продукции, газоразделительной продукции. Также существенную прибыль приносят компании, осуществляющие деятельность в сфере пищевой промышленности.

На территории Московской области расположено пять особых экономических зон, там работает более двухсот резидентов.

Также сообщается, что резиденты особых экономических зон Московской области осуществили инвестиции в объеме около 3,5 миллиарда рублей за первый квартал.

Резидент технополиса «Москва» в этом году запустит серийное производство симуляторов дыхания. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.