Резидент технополиса «Москва» начнет производство тренажеров для реаниматологов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Резидент технополиса «Москва» в этом году запустит серийное производство симуляторов дыхания. Об этом в четверг, 9 июня, сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Работу над созданием и совершенствованием симуляторов дыхания резидент ОЭЗ Москвы «Хирана+» начал в 2020 году. Изначально тренажер задумывался как альтернатива зарубежным аналогам. В результате инженерам компании удалось не только создать собственное техническое решение, но и полностью локализовать его изготовление в России, — сказал глава ведомства.

Он уточнил, что в разработку аппарата вложили более трех миллионов рублей. Так, к 2026 году компания планирует выпускать 2-2,5 тысячи таких тренажеров ежегодно.

Подобное оборудование, как уточняется, предназначено для обучения студентов и медиков работе на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Помимо этого, резидент технополиса «Москва» собирается предоставить новую технологию, которая позволит заменить зарубежное досмотровое оборудование в российских аэропортах. Так, резидент особой экономической зоны может ежемесячно производить около 40 интроскопов и 50 детекторов паров взрывчатых веществ.