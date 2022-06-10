Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Собянин принял решение о развитии проекта «Московский постамат»

Араз Салехов
Город
Собянин принял решение о развитии проекта «Московский постамат»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти утвердили проект, связанный с появлением городской сети устройств доставки и выдачи посылок. Постановление о реализации проекта «Московский постамат» подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 июня.

Так, в городе за последние годы сформировалась широкая сеть постаматов, которой пользуются миллионы жителей и гостей города. Однако отсутствие единой системы сдерживает дальнейшее развитие услуг автоматизированной доставки.

— В рамках проекта «Московский постамат» планируют реализовать возможность недискриминационной установки устройств разных операторов во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях — библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках; на транспортных объектах — в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах, — говорится в сообщении.

Такие постаматы, как уточняется, могут появиться и в подъездах жилых домов. Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, мэр заявил о появлении системной поддержки московских кинотеатров в городе. В частности, власти столицы компенсируют все затраты, понесенные с 1 января по 31 мая, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. Помимо этого, Москва оплатит половину от затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, которые киносети понесли с 1 июля.

посылка Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они говорят о самом главном — вере, любви, совести

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не спешит к нам птица Доненбай

Александр Кофман
Александр Кофман

Восстановление завершат в кратчайшие сроки

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Новый сезон будет лучше прежнего

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Сохраняя ценности

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте