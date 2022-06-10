Собянин принял решение о развитии проекта «Московский постамат»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные власти утвердили проект, связанный с появлением городской сети устройств доставки и выдачи посылок. Постановление о реализации проекта «Московский постамат» подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 10 июня.

Так, в городе за последние годы сформировалась широкая сеть постаматов, которой пользуются миллионы жителей и гостей города. Однако отсутствие единой системы сдерживает дальнейшее развитие услуг автоматизированной доставки.

— В рамках проекта «Московский постамат» планируют реализовать возможность недискриминационной установки устройств разных операторов во дворах и на других общедоступных городских территориях; в культурно-досуговых и социальных учреждениях — библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках; на транспортных объектах — в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД, на парковках, транспортно-пересадочных узлах, — говорится в сообщении.

Такие постаматы, как уточняется, могут появиться и в подъездах жилых домов. Более подробную информацию о проекте можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, мэр заявил о появлении системной поддержки московских кинотеатров в городе. В частности, власти столицы компенсируют все затраты, понесенные с 1 января по 31 мая, по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы. Помимо этого, Москва оплатит половину от затрат по лицензионным договорам за пользование правами на отечественные фильмы, которые киносети понесли с 1 июля.