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«Ну ты и жрешь»: Кудрявцева показала смешную переписку после встречи с Лазаревым

Антон Махов
Общество
«Ну ты и жрешь»: Кудрявцева показала смешную переписку после встречи с Лазаревым
Фото: YouTube/ Начало

Телеведущая Лера Кудрявцева, отдыхавшая в Сочи, пожаловалась на набранные за время отдыха килограммы своему бывшему возлюбленному певцу Сергею Лазареву, с которым недавно увиделась.

— Я плюс восемь. Жир! — написала Кудрявцева Лазареву.

— За один день? Ну ты и жрешь. Я тебя узнаю при встрече. Будь с журналом «Огонек» в руках на всякий случай, — ответил Лазарев.

— Буду с санаторной карточкой. Жирненькая, низенькая, — заключила Кудрявцева.

Вместе с перепиской Кудрявцева показала свежий снимок со встречи с Лазаревым.

Никто из комментаторов не заметил, что ведущая немного поправилась.

— Спрятала под свободным платьем! — отметила она.

Всерьез встречи Кудрявцевой и Лазарева никто не воспринимает. По мнению публики, их роман был лишь ради пиара, сообщает Пятый канал.

В мае 2022 года российский продюсер Дмитрий Ашуров назвал сумму гонорара телеведущей Леры Кудрявцевой. По его словам, ведущая получает «безумные» суммы за корпоративы.

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