«Безумные суммы»: продюсер рассказал о доходах Леры Кудрявцевой от корпоративов

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Российский продюсер Дмитрий Ашуров назвал сумму гонорара телеведущей Леры Кудрявцевой.

По его словам, ведущая получает «безумные» суммы за корпоративы.

— Если ты ведущий Первого канала, то за корпоратив можешь получить более 20 тысяч евро, — пояснил продюсер.

Он заявил, что слова шоумена Отара Кушанашвили о скромных заработках Кудрявцевой не соответствуют действительности, потому как есть большая разница между зарплатой на телевидении и гонорарами за корпоративы, передает Пятый канал.

Недавно российская актриса Валентина Талызина сообщила, что не намерена принимать участие в программе, которую ведет ее коллега Лера Кудрявцева. По словам артистки, она никогда не симпатизировала телеведущей, хоть и не была с ней лично знакома. Их встречи происходили лишь на съемках нескольких передач, однако взаимопонимания между ними не случилось.

27 февраля сообщалось, что на Леру Кудрявцеву обиделась актриса Лариса Лужина. Звезда советского кино возмутилась работой монтажеров передачи «Звезды сошлись».