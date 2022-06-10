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Цискаридзе рассказал, за какие качества уважает Анастасию Волочкову

Ирина Игнатенко
Общество
Цискаридзе рассказал, за какие качества уважает Анастасию Волочкову
Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Артист балета и педагог Николай Цискаридзе рассказал о своем отношении к балерине Анастасии Волочковой.

— Я знаю Настю Волочкову очень хорошо. Во-первых, она действительно очень интересный друг. Так скажем, если мне что-то понадобится, я захочу и попрошу Настю. Поверьте, через пять минут будет все организовано. Она очень в этом плане как друг очень хороший, — отметил артист в интервью в рамках спецпроекта Пятого канала «ОтЛичная жизнь».

Цискаридзе добавил, что на каком-то этапе Волочкова перепутала личную жизнь, профессию и паблисити. Тем не менее он не согласен с тем количеством претензий, которые предъявляет балерине публика за ее эпатажное поведение. Он отметил, что это личное дело каждого, что публиковать в социальных сетях.

Ранее балерина Анастасия Волочкова предложила назначить хореографа Николая Цискаридзе руководителем Большого театра. Она подчеркнула, что артист достоин того, чтобы занять эту должность.

Анастасия Волочкова Николай Цискаридзе Балет
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