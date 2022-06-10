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Свыше 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков

Араз Салехов
Город
Свыше 33 тысяч москвичей воспользовались чат-ботом столичных газовиков
Фото: Depositphotos

Свыше 33 тысяч горожан воспользовались чат-ботом столичных газовиков за год работы. Об этом в пятницу, 10 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Telegram-бот сообщает точную дату плановой проверки газового оборудования и напоминает пользователю о предстоящем визите мастера за неделю и за сутки, а после просит оставить обратную связь о работе специалиста. Отзыв можно сопроводить фото и видео, — говорится в сообщении.

Кроме того, данный сервис дает возможность оставить контакты для прямой связи со специалистом и указать, в какое время удобнее его принять в своем доме.

В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» отметили, что в честь первого дня рождения сервиса подписчики чат-бота получат подарок от сервисной службы АО «Мосгаз». Так, они смогут воспользоваться бесплатной услугой по установке или замене газовой подводки и газового крана на опуске к прибору. Однако время данной акции ограничено в период с 13 по 19 июня.

Напомним, что столичные газовики в рамках программы капитального ремонта жилого фонда обновят системы газоснабжения в 1867 квартирах на востоке города. Уточняется, что для удобства жителей округа работы будут проводиться в кратчайшие сроки и раздельно по газовым стоякам.

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