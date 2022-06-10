Задержан один из воров, укравших 40 миллионов рублей из валютного обменника

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Задержан один из банды злоумышленников, укравших 40 миллионов рублей из пункта обмена валют. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника «ВМ», похититель — 30-летний уроженец Ингушетии.

Он успел уехать в город Каменск-Шахтинский в Ростовской области, однако на посту ГАИ его остановили автоинспекторы. Украденных денег при нем не было.

Вскоре после задержания мужчина был доставлен обратно в Москву. Его сообщников еще ищут.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 8 июня. О краже заявил мужчина, который решил подзаработать, меняя рубли на доллары через посредника. Вместе с деловым партнером он передал женщине-кассиру в обменнике 40 миллионов рублей. Та сказала, что деньги необходимо пересчитать, и пропала.

Вскоре обвиняемая кассир пояснила, что не имеет отношения к преступлению.

Позднее в Сети появилось видео, как злоумышленники передают друг другу наличные через окно.