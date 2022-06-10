Двое мужчин похитили знакомого, чтобы «проучить»

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Вымогателям из Красногорска предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 10 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, двое мужчин 1958 и 1963 годов рождения обвиняются в незаконном лишении свободы по предварительному сговору с использованием оружия и вымогательстве крупной суммы денег.

Так, в мае текущего года один из них запланировал похитить знакомого, с которым он находился в ссоре, чтобы «проучить» его. Для осуществления мести он попросил помощи у товарища.

После этого они вывезли знакомого под обманным предлогом в СНТ «Садовод-Сад-3» городского округа Красногорска, где долгое время удерживали мужчину и угрожали ему оружием.

Один из злоумышленников требовал от похищенного 15 миллионов рублей. Чтобы получить данную сумму, он заставлял потерпевшего продать свою столичную квартиру.

— В результате мужчина отдал злоумышленнику имеющиеся у него наличные денежные средства в размере 2,5 миллиона рублей, а также оформил у нотариуса необходимые документы с целью дальнейшей продажи квартиры. Далее обвиняемый отпустил потерпевшего, дав ему 2 недели на сбор оставшейся требуемой им суммы, — рассказывает Врадий.

После освобождения, мужчина обратился в полицию. Ранее с заявлением о безвестном исчезновении мужа обратилась супруга потерпевшего. Вскоре злоумышленники были задержаны.

Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Накануне, 9 июня, подмосковными полицейскими задержаны подозреваемые в похищении человека, находившиеся в федеральном розыске более 10 лет.